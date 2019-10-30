Сеть нелегальных казино разгромлена в Крыму

Сеть подпольных казино выявлена и ликвидирована в Крыму. Как сообщают МВД России и Следственный комитета, правоохранители провели операции в 11 районах республики. Нелегальные игорные заведения функционировали под видом букмекерских контор, якобы принимающих ставки на спорт, передаёт RT.

В игровых залах, жилых и офисных помещениях конфисковано около 350 единиц оборудования — компьютеры, игровые терминалы. Всего посетителей зазывали 14 игорных заведений. Доход владельцев подпольного бизнеса превышал 1 миллиард рублей.