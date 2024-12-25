Парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам

В случае нарушения будут применяться штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В середине декабря в Госдуме предложили отозвать проект закона, внесенный депутатами Нижегородской области, который предусматривал запрет на проведение абортов в частных клиниках, ограничив эту процедуру лишь государственными и муниципальными учреждениями, передает «Радиоточка НСН».

