Парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам

Крымский парламент одобрил законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за склонение беременных женщин к абортам. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Закон, поддержанный депутатами, определяет «склонение» как действия, направленные на принуждение женщины к прерыванию беременности через уговоры, обман, шантаж, подкуп или злоупотребление служебным положением.

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В случае нарушения будут применяться штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В середине декабря в Госдуме предложили отозвать проект закона, внесенный депутатами Нижегородской области, который предусматривал запрет на проведение абортов в частных клиниках, ограничив эту процедуру лишь государственными и муниципальными учреждениями, передает «Радиоточка НСН».

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