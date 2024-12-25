Парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам
Крымский парламент одобрил законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за склонение беременных женщин к абортам. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Закон, поддержанный депутатами, определяет «склонение» как действия, направленные на принуждение женщины к прерыванию беременности через уговоры, обман, шантаж, подкуп или злоупотребление служебным положением.
В случае нарушения будут применяться штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
В середине декабря в Госдуме предложили отозвать проект закона, внесенный депутатами Нижегородской области, который предусматривал запрет на проведение абортов в частных клиниках, ограничив эту процедуру лишь государственными и муниципальными учреждениями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru