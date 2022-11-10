Парламент Белоруссии принял законопроект об амнистии для более 8 тысяч человек

Нижняя палата парламента Белоруссии в четверг в двух чтениях приняла проект «Об амнистии в связи с Днем народного единства».

«Согласно предварительным данным, при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4 545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1 600 (из них 10 - несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2 445», - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.

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Также предполагается сократить срок наказания 3 950 осужденным на один год. Принятый нижней палатой проект закона теперь должна одобрить верхняя палата парламента - Совет Республики. Затем он отправится на утверждение президенту Белоруссии.

Предстоящую амнистию анонсировал на совещании в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ее планировалось приурочить к Дню народного единства, который отмечается 17 сентября. Однако работа над законопроектом затянулась. Предполагалось, что под амнистию попадут и так называемые политзаключенные, осужденные по «протестным» статьям в связи с президентскими выборами 2020 года. Однако в итоге было принято решение о том, что осужденные за причастность к террористической и экстремистской деятельности амнистированы не будут. После обретения Белоруссией суверенитета (с 1991 года) нынешняя амнистия станет уже 17-й по счету. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущая амнистия прошла в Белоруссии в мае 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЛукашенкоБелоруссияАмнистия
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