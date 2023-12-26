Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января
26 декабря 202307:34
Парковки в Москве будут бесплатными 1-8 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Меры касаются всех улиц столицы, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работу по привычным тарифам.
Ранее стало известно, что в новогодние каникулы в Москве пройдет более 200 праздничных мероприятий, в том числе традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru