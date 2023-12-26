Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января

Парковки в Москве будут бесплатными 1-8 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Меры касаются всех улиц столицы, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работу по привычным тарифам.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы в Москве пройдет более 200 праздничных мероприятий, в том числе традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Новый ГодПарковкиМоскваСергей Собянин

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