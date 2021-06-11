Парковка в столице будет бесплатной 12 и 14 июня

В воскресенье, 13 июня, стоимость парковки будет рассчитываться по воскресному тарифу. Днем 12 и 14 июня бесплатной будет даже та парковка, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.

В стране 12 июня отмечается День России. Помимо самой даты, праздничным нерабочим днем объявлено понедельник, 14 июня.

