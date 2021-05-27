Путин лично вручит госпремии 12 июня
27 мая 202114:02
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что Владимир Путин лично вручит государственные награды 12 июня, сообщает ТАСС.
По его словам, в области литературы и искусства глава государства вручит три премии.
Государственная премия Российской Федерации присуждается с 1992 года за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. С 2020 года её размер составляет 10 миллионов рублей.
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27 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru