В Москве открылась фотовыставка «Сильные “женщины” метростроения»

В столице, на Тверском бульваре открылась фотовыставка Градостроительного комплекса Москвы «Сильные “женщины” метростроения», приуроченная к 8 Марта.

Проект расскажет о тоннелепроходческих механизированных комплексах, которые ежедневно прокладывают новые линии московского метро. Речь идет о 6- и 10-метровых щитах весом до 1,7 тысячи тонн. Благодаря им работа по строительству метрополитена идет быстрее.

Первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова отметила, что выставка расскажет о машинах, работа которых обычно остается за кадром.

«Эта выставка – про силу, которая обычно остается за кадром. С 1 по 15 марта на Тверском бульваре можно увидеть фотографии тоннелепроходческих комплексов, благодаря которым строится московское метро. По традиции мы называем их женскими именами – и в этом есть особый смысл: эти “женщины” каждый день выполняют тяжелую и важную работу, помогая городу расти и становиться комфортнее для жителей», - рассказала она.

Название выставки выбрано неслучайно, так как в метростроении есть давняя традиция называть тоннелепроходческие комплексы женскими именами. Она связана почитанием покровительницы шахтеров и подземных строителей – святой Варвары. Так, сегодня в строительстве метрополитена участвуют такие «женщины», как «Галина», «София», «Ольга», «Александра» и другие. Например, «Эсмина» пройдет почти 1,7 километра от станции метро «Остров Мечты» до «Кленового бульвара» Бирюлевской линии. Узнать о работе «женщин»-строителей можно на фотовыставке на Тверском бульваре.

