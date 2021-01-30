Стало известно, в каких городах искать задержанных на московских акциях 31 января

Известно, что полиция отправит нарушителей в Тулу, Калугу, Рязань и Смоленск.

Решение принято в связи с тем, что столичные спецприемники заполнены, сообщает LifeShot.

Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую не санкционировали власти.

В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.

