Стало известно, в каких городах искать задержанных на московских акциях 31 января
Задержанных на незаконных акциях протеста в Москве, которые планируют провести сторонники Алексея Навального 31 января, будут отправлять в спецавтомобилях в близлежащие области.
Известно, что полиция отправит нарушителей в Тулу, Калугу, Рязань и Смоленск.
Решение принято в связи с тем, что столичные спецприемники заполнены, сообщает LifeShot.
Ранее стало известно, что 31 января состоится очередная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы, которую не санкционировали власти.
В субботу, 30 января, полиция призывает граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях. Любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться, заверили в МДВ.
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