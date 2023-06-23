Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Он отметил, что в районе Академический появился одноименный парк на месте гаражей и хозпостроек. Собянин напомнил, что в Марьино полузаброшенные территории благоустроили и включили в состав парка 850-летия Москвы. Кроме того, парк в Капотне был возведен на месте заброшенной территории.

Таким образом, создание парка 850-летия Москвы было закончено в 2018 году. Тогда ранее неиспользуемые территории вошли в его состав. Так, на участке, который протянулся на 5 километров вдоль Москвы-реки, появились пешеходные дорожки и променад со спусками к воде. Кроме того, там расположили профессиональную лыжероллерную трассу с биатлонным стрельбищем, а также создали инфраструктуру для игр в футбол, большой теннис, занятий биатлоном и греблей.

