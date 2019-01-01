Парк «Лосиный остров» возглавил рейтинг лучших нацпарков в России

Столичный парк «Лосиный остров» стал лучшим природным национальным парком для экологического туризма в России. При составлении рейтинга специалисты проанализировали посещаемость и уникальность национальных парков, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на turstat.com.

В 2018 году «Лосиный остров» посетили 7 миллионов человек.

В Топ-5 национальных природных парков России, популярных у туристов, вошли также «Сочинский» в Сочи, «Прибайкальский» в Иркутской области, «Куршская коса» в Калининградской области, «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии.

В целом в стране насчитывается более пятидесяти национальных парков, а также 100 государственных природных заповедников и 60 заказников. Ежегодно их посещают в среднем 10 миллионов туристов.

Ранее ведущий эксперт «Greenpeace Россия» Оганес Таргулян заявил в эфире НСН, что детские экскурсии в «китовую тюрьму» противоречат поручению президента и подвергают опасности детей.







