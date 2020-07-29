Парк Горького отказался от празднования Дня ВДВ

Парк Горького в Москве не будет готовить праздничную программу и оформление ко Дню воздушно-десантных войск, который обычно отмечают в парке 2 августа. Такое решение принято только в отношении текущего года, решения по 2021-ому пока нет, сообщили в пресс-службе парка. Кроме того, там отметили, что доступ в парк 2 августа ограничивать не будут. Отмечающие День ВДВ смогут, как и всегда, прогуляться по его территории, пишет Газета.ру.

Добавим, что, несмотря на то, что с середины мая столичные власти начали постепенно смягчать ограничения, введенные ранее из-за риска распространения коронавирусной инфекции, проведение массовых мероприятий в столице все еще остается под запретом.