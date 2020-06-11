Парикмахерские и ателье в Петербурге откроют с 15 июня

В Петербурге с 15 июня возобновят деятельность ателье, парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, смогут заработать компании по ремонту ключей, фотомагазины и другие. Между тем, подобные предприятия пока останутся закрытыми, если они расположены в торговых центрах.

Кроме того, с 15 июня откроются библиотеки, мебельные магазины, разрешат уличные занятия спортом.

За минувшие сутки, согласно данным оперштаба, в городе зафиксировано 303 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в Петербурге составляет около 20 тысяч, из которых 520 закончились летальным исходом, около 9 тыс. человек выздоровели.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПарикмахерская
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