Парикмахерские и ателье в Петербурге откроют с 15 июня
В Петербурге с 15 июня возобновят деятельность ателье, парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, смогут заработать компании по ремонту ключей, фотомагазины и другие. Между тем, подобные предприятия пока останутся закрытыми, если они расположены в торговых центрах.
Кроме того, с 15 июня откроются библиотеки, мебельные магазины, разрешат уличные занятия спортом.
За минувшие сутки, согласно данным оперштаба, в городе зафиксировано 303 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в Петербурге составляет около 20 тысяч, из которых 520 закончились летальным исходом, около 9 тыс. человек выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru