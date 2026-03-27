«Паразитируют на прошлом!»: Молодежи напомнили их главную задачу
Игорь Селезнев заявил НСН, что фиксация зумеров на прошлом и постоянная ностальгия выглядят комично и инфантильно, так как они даже не жили в ту «великую эпоху».
Задача молодежи - привносить новое в современность, достраивать этажи на том, что сделано другими поколениями, но никак не паразитировать на славном прошлом. Об этом НСН рассказал руководитель отдела социологического анализа социально-политических процессов Института социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН Игорь Селезнев.
Социологи констатировали фиксацию российской молодежи на прошлом, пишет РБК. Так, профессор, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко заявила, что молодежь воспринимает свое будущее как ловушку неопределенности и потому все больше интересуется прошлым и испытывает ностальгию по времени, в котором не жила. Она также назвала это нездоровым явлением. Селезнев подтвердил, что это в корне неправильная тенденция.
«Молодежь ценна тем, что она должна быть нацелена на будущее. С ностальгическими интересами возникает такая штука, что они действительно оглядываются на время, в котором не жили. Когда-то у нас была «великая эпоха», как сказал классик Эдуард Лимонов. А они даже не застали эту эпоху, но что-то видели в интернете, смотрели хроники, где-то что-то прочли. Конечно, мы опираемся на прошлое. У нас есть история, преемственность поколений, но молодежь должна вносить новое, в этом ее исторический смысл. А молодые старички, которые отыгрывают ностальгические темы, выглядят странновато. Инновации, риски, венчурный подход - вот задачи молодежи. Они должны наращивать этажи на том, что сделано другими поколениями. А это просто получается какое-то паразитирование на том славном прошлом. Хочется сказать им: «Это не ваша жизнь! Что вы готовы предложить, не оглядываясь назад?» - отметил он.
Ранее директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова заявила, что представители поколения Z все реже ориентируются на классическую карьеру и не готовы жертвовать личной жизнью ради работы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
