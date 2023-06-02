«Ростех» заявил о готовности увеличить производство смартфонов AYYA

По его словам, потребность в таких устройствах сейчас высока.

Ранее, в марте, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН отмечал, что российские смартфоны AYYA T1 не пользуются большим спросом, так как цена у них выше, чем у китайских аналогов, сообщает «Радиоточка НСН».

