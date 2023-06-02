«Ростех» заявил о готовности увеличить производство смартфонов AYYA

Холдинг «Ростех» готов увеличить производство смартфонов AYYA на операционной системе (ОС) «Аврора», потребность в них есть. Об этом сообщил ТАСС представитель «Ростеха» в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

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По его словам, потребность в таких устройствах сейчас высока.

Ранее, в марте, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН отмечал, что российские смартфоны AYYA T1 не пользуются большим спросом, так как цена у них выше, чем у китайских аналогов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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