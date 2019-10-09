Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов

Специалист Онкологического института имени Герцена Гузель Абузарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с раком головного мозга, частично парализована, пишут «Дни.ру».

По её словам, если это действительно так, у неё осталось немного времени. В случаях паралича вернуть подвижность можно лишь в течение 48 часов, по истечении этого срока больной становится лежачим.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало, максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход», — констатировала онколог.

Ранее НСН сообщала, что артистку перевели в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты. По сообщениям СМИ, у неё после выписки случился парез правой части тела, а также парализовало правую руку. Передвигаться самостоятельно актриса уже не может.

