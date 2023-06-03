Парагвай выдал Москве двух обвиняемых в убийствах и мошенничестве россиян
Двух россиян, обвиняемых в том числе в убийствах, незаконном пересечении границы, похищении, мошенничестве и присвоении, экстрадировали в Россию из Парагвая. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
Граждане были объявлены в розыск по каналам Интерпола. Представители компетентных органов Парагвая передали россиян сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ в аэропорту Асунсьона.
Один из экстрадированных, Андрей Андреев, обвиняется в бандитизме, убийствах, похищении, вымогательстве, повреждении чужого имущества, краже, незаконном обороте оружия, подделке документов, незаконном пересечении границы. Мужчина скрылся за рубежом и разыскивался с 2000 года. В 2011 году он был осужден в Парагвае за наркотическое преступление, срок его наказания истек в марте.
Другой россиянин, Роман Морозов, обвиняется в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества. Мужчина находился в розыске с 2021 года.
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