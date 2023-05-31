Россиянин получил 22 года лишения свободы за присягу ИГ

Первые четыре года Глазунов проведет в тюрьме. Сообщается, что он принес присягу через голосовое сообщение лидеру ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) 14 ноября 2020 года, находясь в колонии в Ставропольском крае. В период с 1 января по 20 марта 2021 года осужденный занимался вербовкой других заключенных и предлагал им примкнуть к террористам.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил признать ИГ и «Аль-Каиду» гуманитарными миссиями в ответ на призыв депутатов Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

