Парад Победы отменили в Челябинске

Торжественное построение войск и техники должно было состояться 24 июня. Между тем, режим повышенной готовности по решению Текслера продлён до 30 июня, продолжает действовать запрет на массовые меропориятия.

В Челябинской области выявлен 4811 случай заражения коронавирусной инфекцией. В последние дни отмечается рост заболеваемости: 91 новый случай 12 июня, 120 случаев 13 июня, 141 случай к утру 14 июня. По имеющимся данным, показатель за последние сутки составит 169 новых заболевших.

