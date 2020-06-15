Парад Победы отменили в Челябинске
Власти Челябинской области отказались от проведения парада в Челябинске в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы региона Алексея Текслера. Решение принято по рекомендациям медиков в связи с риском дальнейшего распространения коронавируса COVID-19, передаёт «Интерфакс».
Торжественное построение войск и техники должно было состояться 24 июня. Между тем, режим повышенной готовности по решению Текслера продлён до 30 июня, продолжает действовать запрет на массовые меропориятия.
В Челябинской области выявлен 4811 случай заражения коронавирусной инфекцией. В последние дни отмечается рост заболеваемости: 91 новый случай 12 июня, 120 случаев 13 июня, 141 случай к утру 14 июня. По имеющимся данным, показатель за последние сутки составит 169 новых заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru