Парад амбиций. Главред «Комсомольской правды» о грызне в «Ведомостях»
Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания в эфире НСН высказал свое «легкомысленное» мнение о ситуации в «Ведомостях» с массовыми увольнениями сотрудников из-за нового главного редактора.
Большая часть редакторского состава «Ведомостей» уже уволилась из издания из-за несогласия с назначением главным редактором Андрея Шмарова. Редактор отдела «Медиа» «Ведомостей» Ксения Болецкая на «Эхо Москвы» заявила, что в течение нескольких недель от прежней редакции газеты останется несколько человек.
Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин в беседе с НСН назвал происходящее в «Ведомостях» «парадом амбиций» и восхитился демократичностью нового главреда.
«Я не думаю, что это будут сильно другие «Ведомости» [после ухода сотрудников]. Наверное, газеты меняются, они должны меняться, они будут другими. Но, может быть, они даже будут лучше – оперативнее, четче реагировать на события. В целом я достаточно легкомысленно смотрю на эту ситуацию. Это какой-то непонятный парад амбиций. И в данном случае мне более симпатично поведение Шмарова, который, при всей ситуации, дает сотрудникам высказаться на страницах самих «Ведомостей». Они же своего главного редактора грызут на страницах «Ведомостей», что для меня удивительно. Я не могу представить, чтобы на страницах «Комсомольской Правды» грызли бы сотрудники своего главного редактора. У меня не хватает такого широкого трактования демократии», - высказал Сунгоркин свое отношение к происходящему в газете конфликту.
Недопонимания в коллективе «Ведомостей» появились несколькими месяцами ранее, когда Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора. Тогда он заявил, что не знаком с «Догмой» - кодексом журналистов «Ведомостей» и внес несколько корректировок в материалы без согласия авторов. Также, по словам сотрудников СМИ, он запретил критиковать обнуление сроков Владимира Путина и писать материалы по опросам «Левада-центра». Журналисты предлагали назначить на пост главреда издания Анфису Воронину, однако, совет директоров «Ведомостей» остался при своем мнении.
«Я ничего фатального не вижу в том, что происходит. Внимательно и с интересом, как редактор, да и тот, кто пережил подобное, смотрю за всей этой полемикой, не понимая совершенно ее смысла. Я знаю Шмарова уже лет двадцать. Одно время он даже был в некоторой мере моим начальником – членом совета директоров «Комсомольской правды». На мой взгляд, он очень образованный человек и подходит на должность главного редактора «Ведомостей», потому что создавал «Эксперт», работал в «Коммерсанте» и так далее. Он на рынке человек известный. С другой стороны – высокопрофессиональный замечательный коллектив. «Ведомости» у меня считаются обязательным чтением. Я думаю, что это все какое-то безумие, но в СМИ это должно время от времени происходить и происходит», - сказал собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» решили уволиться - Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Дмитрий Симаков. Губский трудился в газете со дня ее основания, остальные проработали в издании около 15 лет.
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