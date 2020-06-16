Парад амбиций. Главред «Комсомольской правды» о грызне в «Ведомостях»

Большая часть редакторского состава «Ведомостей» уже уволилась из издания из-за несогласия с назначением главным редактором Андрея Шмарова. Редактор отдела «Медиа» «Ведомостей» Ксения Болецкая на «Эхо Москвы» заявила, что в течение нескольких недель от прежней редакции газеты останется несколько человек.

Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин в беседе с НСН назвал происходящее в «Ведомостях» «парадом амбиций» и восхитился демократичностью нового главреда.

«Я не думаю, что это будут сильно другие «Ведомости» [после ухода сотрудников]. Наверное, газеты меняются, они должны меняться, они будут другими. Но, может быть, они даже будут лучше – оперативнее, четче реагировать на события. В целом я достаточно легкомысленно смотрю на эту ситуацию. Это какой-то непонятный парад амбиций. И в данном случае мне более симпатично поведение Шмарова, который, при всей ситуации, дает сотрудникам высказаться на страницах самих «Ведомостей». Они же своего главного редактора грызут на страницах «Ведомостей», что для меня удивительно. Я не могу представить, чтобы на страницах «Комсомольской Правды» грызли бы сотрудники своего главного редактора. У меня не хватает такого широкого трактования демократии», - высказал Сунгоркин свое отношение к происходящему в газете конфликту.