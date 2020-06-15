Все заместители главреда «Ведомостей» ушли из газеты

Все заместители главного редактора газеты «Ведомости» решили уволиться после того, как совет директоров утвердил Андрея Шмарова в должности главреда. Об этом сообщает сайт издания.

Покинуть газету решили Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Дмитрий Симаков. Губский трудился в газете со дня ее основания, остальные проработали в издании около 15 лет.

Ранее стало известно о конфликте в редакции «Ведомостей» из-за назначения на пост главного редактора Шмарова. Последние три месяца он работал в газете в качестве исполняющего обязанности главреда издания.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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