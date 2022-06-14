Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны. Таким мнением понтифик поделился в беседе с руководителями европейских иезуитских изданий, опубликованной газетой La Stampa.

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«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — заявил Франциск.

Глава Римско-католической церкви отметил, что «три мировые войны за столетие» — это бедствие, и призвал задуматься над происходящим с человечеством.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаПапа Римский Франциск
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