Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны
Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны. Таким мнением понтифик поделился в беседе с руководителями европейских иезуитских изданий, опубликованной газетой La Stampa.
«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — заявил Франциск.
Глава Римско-католической церкви отметил, что «три мировые войны за столетие» — это бедствие, и призвал задуматься над происходящим с человечеством.
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