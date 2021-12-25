Папа Римский в рождественском поздравлении католиков говорил о конфликте на Украине

«Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы на Украине развились метастазы ставшего гангренозным конфликта», — цитирует речь понтифика в Ватикане RT.

Верующие, подчеркнул папа Римский, ждут от Христа помощи в решении конфликтов по всему миру.

Ранее Папа Римский Франциск призвал к международному диалогу, чтобы разрешить ситуацию на Украине.

25 декабря католическая церковь празднует Рождество Христово - один из главных церковных праздников.

