Зеленский позвал папу Римского на Украину

8 февраля 202017:46

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с папой Римским Франциском в Ватикане пригласил главу римской католической церкви в Киев, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-офис украинского лидера.

Отмечается, что Владимир Зеленский предложил Франциску побывать не только в Киеве. Глава Украины намерен показать духовному лидеру католиков восток страны.

«Для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — говорится в официальном сообщении.

«Новая церковь» Украины получила официальный статус

Также в ходе частной беседы президента Украины и понтифика были подняты темы положения греко-католической церкви на Украине и церковных дел в стране на фоне конфликта в Донбассе.

Между Зеленским и папой Римским произошел обмен подарками.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН призвал предать анафеме президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея, усилиями которых была создана автокефальная Святейшая церковь Украины (СЦУ).

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Фото: Facebook/Володимир Зеленський
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