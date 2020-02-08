Зеленский позвал папу Римского на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с папой Римским Франциском в Ватикане пригласил главу римской католической церкви в Киев, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-офис украинского лидера.

Отмечается, что Владимир Зеленский предложил Франциску побывать не только в Киеве. Глава Украины намерен показать духовному лидеру католиков восток страны.

«Для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — говорится в официальном сообщении.