Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», - отметил папа Римский.

Франциск является первым главой Римско-католической церкви, побывавшим в Ираке с официальным визитом, отмечает ТАСС. Здесь он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма. Церемония состоялась в городе Мосуле на площади с четырьмя храмами, пострадавшими от боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.

