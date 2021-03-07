Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин
Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня прочитал проповедь в иракском городе Бахдида (Каракош), который является местным центром христианства. Понтифик поблагодарил всех матерей и призвал уважать и оберегать всех женщин.
«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», - отметил папа Римский.
Франциск является первым главой Римско-католической церкви, побывавшим в Ираке с официальным визитом, отмечает ТАСС. Здесь он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма. Церемония состоялась в городе Мосуле на площади с четырьмя храмами, пострадавшими от боевиков террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России.
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