Папа Римский поздравил верующих с наступающим Рождеством

Папа Римский Франциск обратился к православным и католикам Восточных церквей, сообщает РИА Новости.

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В своём обращении понтифик поздравил их с наступающим праздником Рождества Христова.

«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», - сказал он.

Ранее в Ватикане на площади Святого Петра завершилась торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, папа Франциск возглавил заупокойную мессу и совершил погребальный обряд последнего прощания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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