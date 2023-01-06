Папа Римский поздравил верующих с наступающим Рождеством
Папа Римский Франциск обратился к православным и католикам Восточных церквей, сообщает РИА Новости.
В своём обращении понтифик поздравил их с наступающим праздником Рождества Христова.
«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», - сказал он.
Ранее в Ватикане на площади Святого Петра завершилась торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, папа Франциск возглавил заупокойную мессу и совершил погребальный обряд последнего прощания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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