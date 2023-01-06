Папа Римский поздравил верующих с наступающим Рождеством

В своём обращении понтифик поздравил их с наступающим праздником Рождества Христова.

«Направляю сердечные поздравления общинам Восточных церквей, как католических, так и православных, которые завтра будут отмечать Рождество Господа», - сказал он.

Ранее в Ватикане на площади Святого Петра завершилась торжественная церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, папа Франциск возглавил заупокойную мессу и совершил погребальный обряд последнего прощания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

