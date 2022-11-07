Папа римский заявил, что любит русский и украинский народы
Папа римский Франциск признался в любви к народу России и Украины и подтвердил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения кризиса, сообщает Askanews.
«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил Франциск.
«Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — сказал папа римский. Он вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Франциск заявил о начале третьей мировой войны. Глава Римско-католической церкви отметил, что «три мировые войны за столетие» — это бедствие, и призвал задуматься над происходящим с человечеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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