Папа Римский отправил итальянским заключенным 15 тысяч порций мороженого
Папа Римский Франциск отправил заключенным двух итальянских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет благотворительного офиса Ватикана.
Источник отмечает, что десерт обитателям тюрем доставили помощники польского кардинала Конрада Краевского, ответственного за папскую апостольскую милостыню. Мороженое доставили в тюрьмы «Реджина чели» и «Ребиббия», отмечает Газета.ру.
Напомним, минувшее лето стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Италии. Так, на Сицилии в августе была зафиксирована температура воздуха +49°C — синоптики назвали это самым высоким показателем в Европе.
Между тем, в июне на еженедельную аудиенцию Папы Римского Франциска в Ватикане пришел Человек-паук. Об этом сообщает BBC. Супергерой побеседовал с главой Католической церкви, а также подарил ему маску Человека-паука.
В костюме персонажа вселенной Marvel оказался 27-летний Маттиа Виллардита. Итальянец, переодевшись в супергероя, посещает больных детей в госпиталях. Виллардита пригласили на встречу к Папе Римскому, чтобы поблагодарить за волонтерскую деятельность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- СМИ: Талибы пригласили Россию на инаугурацию нового правительства
- ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»
- Замглавы инженерных войск РФ заподозрили во взяточничестве
- Москву назвали одним из лучших городов мира
- Художника-сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище 9 сентября
- Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
- СМИ назвали дату запуска «Северного потока - 2»
- Число пострадавших при взрыве бытового газа в Ногинске увеличилось до 17 человек
- В ФСБ подтвердили участие ЦРУ в задержании россиян в Минске
- «Просто предвыборный пиар». Депутат раскритиковал идею отменить техосмотр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru