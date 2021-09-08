Папа Римский отправил итальянским заключенным 15 тысяч порций мороженого

Папа Римский Франциск отправил заключенным двух итальянских тюрем 15 тысяч порций мороженого. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет благотворительного офиса Ватикана.

Источник отмечает, что десерт обитателям тюрем доставили помощники польского кардинала Конрада Краевского, ответственного за папскую апостольскую милостыню. Мороженое доставили в тюрьмы «Реджина чели» и «Ребиббия», отмечает Газета.ру.

Напомним, минувшее лето стало одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Италии. Так, на Сицилии в августе была зафиксирована температура воздуха +49°C — синоптики назвали это самым высоким показателем в Европе.