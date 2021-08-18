Папа Римский отправил в отставку епископа из-за интимного видео

Папа Римский Франциск одобрил прошение Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, сообщает служба печати Святого престола.

На прошлой неделе бразильские СМИ распространили новость о том, как в Сети появилось видео, на котором католический епископ запечатлен в полуобнаженном виде и совершает видеозвонок интимного характера другому мужчине, передает портал Today.

Сам епископ подтвердил журналистам, что на видео запечатлен он, но комментировать содержание не стал.

Ранее сотрудники почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили адресованный Папе Римскому конверт с пулями.

