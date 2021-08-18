Папа Римский отправил в отставку епископа из-за интимного видео
Папа Римский Франциск одобрил прошение Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, сообщает служба печати Святого престола.
На прошлой неделе бразильские СМИ распространили новость о том, как в Сети появилось видео, на котором католический епископ запечатлен в полуобнаженном виде и совершает видеозвонок интимного характера другому мужчине, передает портал Today.
Сам епископ подтвердил журналистам, что на видео запечатлен он, но комментировать содержание не стал.
Ранее сотрудники почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили адресованный Папе Римскому конверт с пулями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Папа Римский отправил в отставку епископа из-за интимного видео
- «Испуганная курица». Хабиб о Моргенштерне, Черчесове, Карпине и Коноре
- Зюганов заявил о планах отменить ЕГЭ
- Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети
- Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд на курорты Таиланда
- СМИ: Зеленский хочет уволить Кличко
- Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
- СМИ сообщили о гибели не менее трёх человек при протестах в афганском Джелалабаде
- Зюганов раскритиковал планы заменить бумажный паспорт на смарт-карту
- Премьер Грузии пообещал Саакашвили коллекцию галстуков и тюрьму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru