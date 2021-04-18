Папа Римский обеспокоен ростом напряженности на востоке Украины
Папа Римский Франциск высказал обеспокоенность ростом военной активности на востоке Украины. Понтифик призвал снизить напряженность и помолиться за украинцев.
«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», - цитирует ТАСС слова Франциска, сказанные во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме.
Папа Римский считает гуманитарную ситуации в украинском регионе тяжелой. Франциск выразил духовную близость народу Украины и попросил за него помолиться.
Напомним, в пятницу самопровозглашенная Донецкая народная республика выступила с инициативой собрать экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины на фоне роста напряженности на линии соприкосновения.
Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
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