Названы вероятные даты встречи по Донбассу
Встреча участников трехсторонней контактной группы по Донбассу планируется на 18 или 19 апреля. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.
Уточняется, что именно эти две даты рассматриваются для организации переговоров.
Их основной темой станет нарушение перемирия в Донбассе с применением тяжелых вооружений, рассказал источник агентства.
Напомним, в пятницу самопровозглашенная Донецкая народная республика выступила с инициативой собрать экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины на фоне роста напряженности на линии соприкосновения.
Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
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