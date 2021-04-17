Названы вероятные даты встречи по Донбассу

Встреча участников трехсторонней контактной группы по Донбассу планируется на 18 или 19 апреля. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

Уточняется, что именно эти две даты рассматриваются для организации переговоров.