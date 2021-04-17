Названы вероятные даты встречи по Донбассу

Встреча участников трехсторонней контактной группы по Донбассу планируется на 18 или 19 апреля. Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на источник в группе по организации переговоров.

Уточняется, что именно эти две даты рассматриваются для организации переговоров.

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Их основной темой станет нарушение перемирия в Донбассе с применением тяжелых вооружений, рассказал источник агентства.

Напомним, в пятницу самопровозглашенная Донецкая народная республика выступила с инициативой собрать экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины на фоне роста напряженности на линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе снова обострился в конце марта. Украина, ДНР и ЛНР сообщили об учащении артобстрелов. Позже Киев и зарубежные СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассВойна В Донбассе
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