Папа Римский назвал секс божьим даром

Как отметил Франциск, «удовлетворение без отношений» может грозить зависимостью. Глава католической церкви призвал не смотреть порно, «защищать любовь» и выиграть «битву против похоти».

В то же время Франциск указал, что целомудрие выходит за рамки воздержания.

«Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души», — подчеркнул папа Римский.

Понтифик назвал любовь прекрасным чувством и добавил, что в христианстве нет осуждения полового инстинкта,.

Ранее папа Римский заявлял, что католическая церковь не порицает получение сексуального удовольствия, а неверные трактовки этой темы в прошлом нанесли большой вред, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

