Папа Римский назвал секс божьим даром
Папа Римский Франциск назвал сексуальное удовольствие божьим даром, отметив, что ему угрожает просмотр порнографии. Об этом понтифик заявил во время выступления с катехизисом, сообщает L'unione sarda.
Как отметил Франциск, «удовлетворение без отношений» может грозить зависимостью. Глава католической церкви призвал не смотреть порно, «защищать любовь» и выиграть «битву против похоти».
В то же время Франциск указал, что целомудрие выходит за рамки воздержания.
«Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, развивать сочувствие к их чувствам, погружаться в познание тела, психологии и души», — подчеркнул папа Римский.
Понтифик назвал любовь прекрасным чувством и добавил, что в христианстве нет осуждения полового инстинкта,.
Ранее папа Римский заявлял, что католическая церковь не порицает получение сексуального удовольствия, а неверные трактовки этой темы в прошлом нанесли большой вред, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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