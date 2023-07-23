Папа Римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию», - рассказал Севастьянов.

Он напомнил, что Франциск и Кирилл впервые встретились в 2016 году в аэропорту Гаваны. Севастьянов отметил, что воздушная гавань является нейтральной зоной, поэтому встреча на такой территории не вызовет противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в РФ.

Глава союза староверов уточнил, что встреча в одном из аэропортов Москвы может произойти 31 августа или 4 сентября.

Патриарх Кирилл 29 июня встретился с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, передает «Радиоточка НСН».

