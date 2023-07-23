Папа Римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту
Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию», - рассказал Севастьянов.
Он напомнил, что Франциск и Кирилл впервые встретились в 2016 году в аэропорту Гаваны. Севастьянов отметил, что воздушная гавань является нейтральной зоной, поэтому встреча на такой территории не вызовет противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в РФ.
Глава союза староверов уточнил, что встреча в одном из аэропортов Москвы может произойти 31 августа или 4 сентября.
Патриарх Кирилл 29 июня встретился с папским посланником по вопросам урегулирования на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: новая фаза наступления ВСУ начнется в конце июля
- Союз против санкций. БРИКС намерен предложить альтернативу доллару
- В Одессе задержали надругавшегося над флагом Украины мужчину
- Балицкий сообщил о ликвидации разведгруппы ВСУ
- Папа Римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту
- Готовиться к столкновениям? Эксперты прогнозируют развитие событий в связи с зерновой сделкой
- Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО 26 июля
- СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС
- Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте
- Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru