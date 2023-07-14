В РПЦ назвали абсолютным безумием сожжение Библии в Швеции

По его словам, подобные акции ведут к нестабильности в обществе. Кипшидзе отметил, что межрелигиозный мир из-за таких действий будет разрушен, люди будут настроены друг против друга, а это не сулит ничего хорошего представителям всех религий.

Ранее Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции. Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий, и отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

