В РПЦ назвали абсолютным безумием сожжение Библии в Швеции
Разрешение шведской полицией сожжения Библии — абсолютное безумие и вопиющее неуважение приверженцев традиционных религий. Об этом в интервью порталу Lenta.ru заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, подобные акции ведут к нестабильности в обществе. Кипшидзе отметил, что межрелигиозный мир из-за таких действий будет разрушен, люди будут настроены друг против друга, а это не сулит ничего хорошего представителям всех религий.
Ранее Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции. Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий, и отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак Джокович в девятый раз вышел в финал Уимблдона
- Эстония передала США россиянина, обвиняемого в контрабанде оборудования для ВПК
- Кабмин расширил перечень контролируемых наркотических средств
- МОК негативно оценил критику стран Европы на рекомендации по допуску россиян
- Число погибших при подтоплении в Краснодарском крае увеличилось до пяти человек
- В РПЦ назвали абсолютным безумием сожжение Библии в Швеции
- В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления ВСУ в августе-сентябре
- Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина
- Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки
- СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru