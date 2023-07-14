В РПЦ назвали абсолютным безумием сожжение Библии в Швеции

Разрешение шведской полицией сожжения Библии — абсолютное безумие и вопиющее неуважение приверженцев традиционных религий. Об этом в интервью порталу Lenta.ru заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме

По его словам, подобные акции ведут к нестабильности в обществе. Кипшидзе отметил, что межрелигиозный мир из-за таких действий будет разрушен, люди будут настроены друг против друга, а это не сулит ничего хорошего представителям всех религий.

Ранее Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции. Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий, и отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:РелигияШвецияБиблияРПЦ

Горячие новости

Все новости

партнеры