ПАО «Газпром» планирует поменять московскую регистрацию на петербургскую
Место нахождения ПАО «Газпром», зарегистрированного в Москве, планируется перенести в Санкт-Петербург. Это предложение по изменению устава госкорпорации акционеры головной компании «Газпрома» обсудят на годовом собрании.
«Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург»,- цитирует документ «Коммерсантъ».
Также известно, что в новом проекте устава отсутствует положение о проведении общего собрания акционеров как по месту нахождения, так и в Санкт-Петербурге.
Решения об изменениях акционеры «Газпрома» примут на собрании 25 июня.
Напомним, дочерние компании «Газпром» переезжают из Москвы в Санкт-Петербург, начиная с 2006 года. В северной столице штаб-квартирой госкорпорации станет небоскреб «Лахта-центра». «Газпром» уже объявил о намерениях возвести еще один небоскреб - «Лахта-центр 2» - высотой 703 м, который может стать вторым в мире по высоте.
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