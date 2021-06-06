ПАО «Газпром» планирует поменять московскую регистрацию на петербургскую

Также известно, что в новом проекте устава отсутствует положение о проведении общего собрания акционеров как по месту нахождения, так и в Санкт-Петербурге.

Решения об изменениях акционеры «Газпрома» примут на собрании 25 июня.

Напомним, дочерние компании «Газпром» переезжают из Москвы в Санкт-Петербург, начиная с 2006 года. В северной столице штаб-квартирой госкорпорации станет небоскреб «Лахта-центра». «Газпром» уже объявил о намерениях возвести еще один небоскреб - «Лахта-центр 2» - высотой 703 м, который может стать вторым в мире по высоте.

