Панин предположил, что сподвигло Милонова «высосать» скандал вокруг его дочери

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении актёра Алексея Панина после скандального видео, опубликованного артистом в Instagram. Напомним, актёр снял, как привязывает свою дочь ремнём к батарее якобы за беспорядок в комнате. Позже страница Панина была заблокирована.

В эфире НСН актёр отказался воспринимать всерьёз угрозу лишения родительских прав из-за ролика. Он назвал это абсурдом.

«На каком основании? Это из области абсурда, фантастики! Я десять лет судился за своего ребёнка, положил пол-жизни, чтобы найти свою дочь. Вопрос о лишении родительских прав столь же абсурден, как и моё пребывание на Марсе. Если люди, пытающиеся высосать скандал из пальца, настолько глупы, нам нечего ответить», — заявил Панин.

Он пояснил, что ролик, заинтересовавший общественность и депутата, был инсценировкой. По его словам, ему с дочерью стало интересно, поведутся ли люди на такую видеозапись.