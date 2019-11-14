Милонов рассказал, зачем взялся за негодяйство «уголовника» Панина

В Госдуме выступили с инициативой о лишении актера Алексея Панина всех его званий и государственных наград после его очередной выходки. Поддержали это предложение депутат Виталий Милонов, а также член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который уже выступал с подобной инициативой ранее.

В частности, Милонов предложил поставить вопрос о лишении наград перед Министерством культуры и Союзом театральных деятелей и кинематографистов, то есть, перед теми, «кто рекомендовал его на номинацию, на награждение». Депутата интересует «их точка зрения» о поведении актера.

В беседе с НСН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также заявил о своем намерении инициировать проверку Следственным комитетом актера, и рассказал о причинах такого «особого» внимания к артисту.

«Если человек привязывает ребенка к батарее, то, наверное, это не правильно. Во всяком случае, мне всегда так казалось, независимо от того, какими были его истинные цели. Я понимаю, если бы он фильм снимал художественный, тогда бы играли актеры, а это он собственного ребенка хотел так наказать», - сказал Милонов.

Ранее Алексей Панин в своем Instagram опубликовал видео, на котором привязывает дочь ремнем к батарее якобы за неубранный мусор в комнате.

«Я уже готовлю обращение в Следственный комитет, хочу инициировать проверку. Например, это может быть фейк, и его оболгали, а если нет, то таких негодяев нужно наказывать. Сейчас получается, за то, что он актер - мы его просто наказываем не как обычного человека. Потому что обычного сразу бы измордовали за такое поведение.