Милонов рассказал, зачем взялся за негодяйство «уголовника» Панина
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН объяснил, почему попросил Следственный комитет проверить скандального артиста.
В Госдуме выступили с инициативой о лишении актера Алексея Панина всех его званий и государственных наград после его очередной выходки. Поддержали это предложение депутат Виталий Милонов, а также член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который уже выступал с подобной инициативой ранее.
В частности, Милонов предложил поставить вопрос о лишении наград перед Министерством культуры и Союзом театральных деятелей и кинематографистов, то есть, перед теми, «кто рекомендовал его на номинацию, на награждение». Депутата интересует «их точка зрения» о поведении актера.
В беседе с НСН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также заявил о своем намерении инициировать проверку Следственным комитетом актера, и рассказал о причинах такого «особого» внимания к артисту.
«Если человек привязывает ребенка к батарее, то, наверное, это не правильно. Во всяком случае, мне всегда так казалось, независимо от того, какими были его истинные цели. Я понимаю, если бы он фильм снимал художественный, тогда бы играли актеры, а это он собственного ребенка хотел так наказать», - сказал Милонов.
Ранее Алексей Панин в своем Instagram опубликовал видео, на котором привязывает дочь ремнем к батарее якобы за неубранный мусор в комнате.
«Я уже готовлю обращение в Следственный комитет, хочу инициировать проверку. Например, это может быть фейк, и его оболгали, а если нет, то таких негодяев нужно наказывать. Сейчас получается, за то, что он актер - мы его просто наказываем не как обычного человека. Потому что обычного сразу бы измордовали за такое поведение.
"Это как в игрушке – не убивают сразу, а сначала броня разрушается"
Он [Панин] публичное лицо, он должен чувствовать свою ответственность за такого рода выходки! Награды - это вопрос морального поощрения. А здесь мы имеем дело все-таки с откровенной уголовщиной, поэтому если он будет признан уголовником, каковым я его предполагаю считать, то он автоматически и наград может лишиться, и родительских прав. Но, изначально, нужно осудить по закону эти действия», - уточнил он.
Алексей Панин имеет Государственную премию РФ, которая дается за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Актер часто нелестно отзывается о жителях России, в частности, он называл их «злобными уродцами», «недоумками». Кроме того, артист неоднократно высказывался о своей эмиграции в США.
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