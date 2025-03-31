Вирусолог развеял мифы о загадочной ОРВИ с кровавым кашлем
Если причина неприятных симптомов - микоплазменная пневмония, то это давно известное всесезонное заболевание, сказал НСН Александр Чепурнов.
Микоплазменная инфекция давно известна врачам — это заболевание, которое фиксируется у множества людей круглый год, лечение включает в себя прием антимикробных препаратов. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
В России зафиксировали случаи микоплазменной пневмонии, среди симптомов — высокая температура и кашель с кровью, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам одной из переболевших женщин, именно такой диагноз поставили медики после изучения симптоматики и дополнительных анализов. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, на территории России не обнаружено новых вирусов, а эпидемиологическая ситуация (вспышка произошла в конце декабря 2024 года) находится под контролем специалистов. Викулов заявил, что микоплазменная пневмония давно известна врачам, ее лечение заключается в приеме антимикробных препаратов.
«Микоплазменная инфекция может быть как у детей, так и у взрослых, в виде бронхита, пневмонии. Это давно известная врачам инфекция, паниковать не стоит. Заболевание ежегодно регистрируется у большого числа людей. Его возбудитель занимает промежуточное положение между вирусами и бактериями и является внутриклеточной инфекцией. Что касается инфекций с респираторными проявлениями, для которых характерно кровохаркание, то до конца еще нет идентификации возбудителя. Сейчас есть подъем заболеваемости, не связанный с сезоном, — инфекция регистрируется круглогодично, независимо от времени года. Правильное лечение, включающее в себя антимикробные препараты, должен назначать врач. Самолечение в данном случае категорически недопустимо, так как с респираторных инфекций могут начинаться совершенно разные заболевания, у которых совершенно разное лечение», — сказал Викулов.
Собеседник НСН также рассказал, кто входит в группу риска.
«В группу риска входят пациенты, имеющие хронические бронхолегочные заболевания, ослабленные дети, пациенты с иммунодефицитами, работники детсадов и школ, онкологические больные», — добавил он.
В свою очередь руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что все разговоры о неизвестных болезнях, как правило, надуманные, однако заслуживают пристального внимания.
«Ко мне неоднократно обращались пациенты с некими неизвестными заболеваниями, за которыми в большинстве случаев ничего не стояло, кроме человеческого напряжения. Люди по-разному воспринимают свои болезни. Нужны подробные разъяснения со стороны Роспотребнадзора, были ли подобные случаи, имеют ли они стандартное происхождение, связанное с личной восприимчивостью человека или его особенностями. Вместе с тем подозрительные случаи нужно проверять и реально их исследовать, потому что мы вполне можем стоять на пороге биотеррористических действий. Просто должен быть нормально отработан протокол действий в таких случаях», — подытожил он.
Ранее россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга неизвестную инфекцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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