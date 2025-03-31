Вирусолог развеял мифы о загадочной ОРВИ с кровавым кашлем

Микоплазменная инфекция давно известна врачам — это заболевание, которое фиксируется у множества людей круглый год, лечение включает в себя прием антимикробных препаратов. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В России зафиксировали случаи микоплазменной пневмонии, среди симптомов — высокая температура и кашель с кровью, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам одной из переболевших женщин, именно такой диагноз поставили медики после изучения симптоматики и дополнительных анализов. Согласно результатам проверки Роспотребнадзора, на территории России не обнаружено новых вирусов, а эпидемиологическая ситуация (вспышка произошла в конце декабря 2024 года) находится под контролем специалистов. Викулов заявил, что микоплазменная пневмония давно известна врачам, ее лечение заключается в приеме антимикробных препаратов.