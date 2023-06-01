Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
1 июня 202311:02
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии, кинодеятель находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее 88-летнего Панфилова госпитализировали с инсультом, напоминает RT. Как сообщал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, у режиссера также развилась пневмония.
По данным СМИ, в середине мая Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru