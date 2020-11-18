Пандемия увеличила спрос на части диких животных в Азии
Пандемия коронавируса увеличила спрос на части диких животных в Азии, передает РИА Новости.
В этой связи активизировались контрабандисты и скупщики нелегально добытых животных и частей их тела.
По словам гендиректора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, во время пандемии все стали заботиться о своем иммунитете, а потому в странах Азии, согласно их традиции, стали интересоваться веществами растительного и животного происхождения.
С другой стороны, пандемия и самоизоляция способствовала переезду людей из городов в сельскую местность, что увеличило число охотников на российском Дальнем Востоке.
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