Малышка панды в зоопарке Москвы познакомилась с игрушкой. Видео
28 декабря 202319:04
Самка - детёныш панд Жуи и Диндин из московского зоопарка получила первый опыт общения с игрушкой. Об этом рассказала генеральный директор заведения Светлана Акулова.
Зоопарк опубликовал в соцсетях видео этого момента. Малышка панда пробует на зуб плетеную игрушку. Затем животное разочаровывается в предмете и начинает искать новые забавы.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас идёт народное голосование за имя детёныша панды на московском ресурсе «Активный гражданин». Среди вариантов — Катюша, Сяо Мо — Маленькая Мо и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ковальчука не включили в состав «Спартака» на матч с минским «Динамо»
- Binance потребовала от россиян закрыть позиции и вывести средства
- Малышка панды в зоопарке Москвы познакомилась с игрушкой. Видео
- Женщина пострадала при обстреле поселка Суземка в Брянской области
- Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по рапиду
- Голкипер «Краснодара» Сафонов стал самым дорогим российским вратарем
- Глава Минпромторга заявил о двукратном росте гособоронзаказа в 2023 году
- Россельхознадзор согласовал ветсертификат на поставки свинины в Китай
- «Газпром» анонсировал среднесрочные контракты с тремя странами
- СМИ: Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru