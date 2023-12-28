Малышка панды в зоопарке Москвы познакомилась с игрушкой. Видео

Самка - детёныш панд Жуи и Диндин из московского зоопарка получила первый опыт общения с игрушкой. Об этом рассказала генеральный директор заведения Светлана Акулова.

Зоопарк опубликовал в соцсетях видео этого момента. Малышка панда пробует на зуб плетеную игрушку. Затем животное разочаровывается в предмете и начинает искать новые забавы.