Малышка панды в зоопарке Москвы познакомилась с игрушкой. Видео

Самка - детёныш панд Жуи и Диндин из московского зоопарка получила первый опыт общения с игрушкой. Об этом рассказала генеральный директор заведения Светлана Акулова.

Зоопарк опубликовал в соцсетях видео этого момента. Малышка панда пробует на зуб плетеную игрушку. Затем животное разочаровывается в предмете и начинает искать новые забавы.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас идёт народное голосование за имя детёныша панды на московском ресурсе «Активный гражданин». Среди вариантов — Катюша, Сяо Мо — Маленькая Мо и другие.

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:ИгрыЖивотныеМосковский Зоопарк

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