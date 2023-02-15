Капсулу времени с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году

Капсула времени находится в музее ЛДПР.

«В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», - сказал Нилов.

Политик подчеркнул, что Жириновский не вел дневник, а предпочитал заявлять о своей позиции публично, потому его выступления можно легко найти в открытом доступе. К слову, некоторые его публичные заявления становились предсказаниями. В частности, он предугадал дату начала специальной военной операции.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в годовщину смерти Жириновского на его могиле на Новодевичьем кладбище откроют памятник, сообщает НСН.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Политик в начале 2022 года заболел коронавирусом и находился на лечении ЦКБ 2.

