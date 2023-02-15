Капсулу времени с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что капсулу времени с прогнозами покойного экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского откроют через 13 лет, сообщает агентство «Москва».
Капсула времени находится в музее ЛДПР.
«В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», - сказал Нилов.
Политик подчеркнул, что Жириновский не вел дневник, а предпочитал заявлять о своей позиции публично, потому его выступления можно легко найти в открытом доступе. К слову, некоторые его публичные заявления становились предсказаниями. В частности, он предугадал дату начала специальной военной операции.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в годовщину смерти Жириновского на его могиле на Новодевичьем кладбище откроют памятник, сообщает НСН.
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни. Политик в начале 2022 года заболел коронавирусом и находился на лечении ЦКБ 2.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России
- У 15 депутатов выявили COVID-19 перед посланием Путина
- Курс евро превысил 80 рублей
- Пятиэтажку в Новосибирске признали аварийной после взрыва газа
- Молдавия закроет свое воздушное пространство во время европейского саммита
- Лавров анонсировал спецзаседание СБ ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»
- Армения заявила о готовности к установлению дипотношений с Турцией
- Капсулу времени с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году
- СМИ: Евросоюз может ввести штрафы против союзников России
- Боррель заявил, что предложит генсеку ООН быть посредником по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru