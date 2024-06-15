Памятник Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище
Памятник модельеру Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище.
Среди гостей церемонии был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что модельера помнят друзья и поклонники.
Ранее дочь Валентина Юдашкина Галина заявила, что продала квартиру отца в Нью-Йорке, которая досталась ей в наследство.
Советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru