Памятник Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище

Среди гостей церемонии был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что модельера помнят друзья и поклонники.

Ранее дочь Валентина Юдашкина Галина заявила, что продала квартиру отца в Нью-Йорке, которая досталась ей в наследство.

Советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств РФ, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

