Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая в Подмосковье

Похороны и прощание с модельером Вячеславом Зайцевым назначены на четверг, 4 мая. Траурные мероприятия пройдут в подмосковном Щёлкове. Дату назвали в Московского доме моды Зайцева.

Отпевание по православному обряду начнётся в полдень в городском Соборе Троицы Живоначальной на Пролетарском проспекте, уточняет RT. Прощание будет открытым, все желающие смогут присутствовать на панихиде.

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Вячеслав Зайцев будет похоронен на щёлковском Жегаловском кладбище. Всемирно известный модельер скончался 30 апреля в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», во вторник, 2 мая скончался ещё один известный российский модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
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