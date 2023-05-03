Модельера Вячеслава Зайцева похоронят 4 мая в Подмосковье
Похороны и прощание с модельером Вячеславом Зайцевым назначены на четверг, 4 мая. Траурные мероприятия пройдут в подмосковном Щёлкове. Дату назвали в Московского доме моды Зайцева.
Отпевание по православному обряду начнётся в полдень в городском Соборе Троицы Живоначальной на Пролетарском проспекте, уточняет RT. Прощание будет открытым, все желающие смогут присутствовать на панихиде.
Вячеслав Зайцев будет похоронен на щёлковском Жегаловском кладбище. Всемирно известный модельер скончался 30 апреля в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», во вторник, 2 мая скончался ещё один известный российский модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
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