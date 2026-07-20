Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Великобритании

«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке», - сказал Стармер в своей заключительной речи в качестве главы правительства.

Также политик отметил, что его правительство укрепило оборонный сектор и повысило международную репутацию Великобритании. Кроме того, Стармер пожелал успехов своему преемнику.

Ранее экс-мэр Большого Манчестера Энди Бёрнэм стал новым лидером Лейбористской партии и сменит Стармера на посту премьер-министра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».