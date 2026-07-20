Песков: Берлин не предпринимал практических шагов для возобновления диалога с РФ

Каких-либо практических шагов для возобновления диалога с Россией власти Германии не предпринимали. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в Европе было много заявлений на тему возобновления диалога с Москвой, однако «в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран».

Песков также указал, что Россия никогда не была инициаторами сворачивания отношений и остаётся открытой к диалогу.

«Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», - добавил представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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