Песков: Берлин не предпринимал практических шагов для возобновления диалога с РФ
Каких-либо практических шагов для возобновления диалога с Россией власти Германии не предпринимали. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Европе было много заявлений на тему возобновления диалога с Москвой, однако «в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран».
Песков также указал, что Россия никогда не была инициаторами сворачивания отношений и остаётся открытой к диалогу.
«Разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога», - добавил представитель Кремля.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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