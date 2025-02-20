Памятник Сталину отказались ставить в Калининграде

Дятлова руководствовалась историческими документами, осуждающими политические репрессии и культ личности. Также она мотивировала свой отказ желанием избежать конфликтов в обществе и напомнила о законе «О реабилитации жертв политических репрессий» и о постановлении ЦК КПСС 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий».

Мэр Калининграда добавила, что многолетний террор и преследования советских граждан признаны несовместимыми с идеей справедливости и права, а период с 1930-х по начало 1950-х годов признан временем сталинских репрессий.

Позицию Дятловой в КПРФ назвали антисоветской. По мнению представителей партии, цель мэра Калининграда — очернить историю СССР.

Ранее в деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ установили бюст Иосифу Сталину без официального разрешения, из-за чего глава местного отделения партии получил административные протоколы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

