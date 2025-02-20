Памятник Сталину отказались ставить в Калининграде
Памятник советскому политическому руководителю Иосифу Сталину отказались ставить в Калининграде из-за его репрессий. Предложение местного отделения партии КПРФ отклонила мэр Калининграда Елена Дятлова, распоряжение опубликовано местными представителями партии.
Дятлова руководствовалась историческими документами, осуждающими политические репрессии и культ личности. Также она мотивировала свой отказ желанием избежать конфликтов в обществе и напомнила о законе «О реабилитации жертв политических репрессий» и о постановлении ЦК КПСС 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий».
Мэр Калининграда добавила, что многолетний террор и преследования советских граждан признаны несовместимыми с идеей справедливости и права, а период с 1930-х по начало 1950-х годов признан временем сталинских репрессий.
Позицию Дятловой в КПРФ назвали антисоветской. По мнению представителей партии, цель мэра Калининграда — очернить историю СССР.
Ранее в деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ установили бюст Иосифу Сталину без официального разрешения, из-за чего глава местного отделения партии получил административные протоколы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru