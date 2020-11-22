Памятник Иосифу Кобзону за 52 миллиона бюджетных рублей планируют установить в Москве
В Москве планируют установить памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. На возведение монумента направят из городского бюджета 52 млн рублей. Соответствующие документы опубликовала глава градостроительной комиссии совета депутатов Тверского района Кетеван Хараидзе, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Памятник певцу намерены установить неподалёку от памятника оружейнику Михаилу Калашникову в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45.
«Если для установки памятника найдено место и деньги, его можно установить когда угодно», – пояснил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов в комментарии «Эху Москвы».
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Церемонию прощания с народным артистом СССР, которая проходила в Концертном зале имени Чайковского, посетили президент РФ Владимир Путин. Иосиф Кобзон был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.
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