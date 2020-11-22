Памятник Иосифу Кобзону за 52 миллиона бюджетных рублей планируют установить в Москве

Памятник певцу намерены установить неподалёку от памятника оружейнику Михаилу Калашникову в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45.

«Если для установки памятника найдено место и деньги, его можно установить когда угодно», – пояснил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов в комментарии «Эху Москвы».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Церемонию прощания с народным артистом СССР, которая проходила в Концертном зале имени Чайковского, посетили президент РФ Владимир Путин. Иосиф Кобзон был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.

