На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

На Востряковском центральном кладбище состоялась церемония открытия памятника певцу, народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Как пишет РИА Новости, не ней, в частности, присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова, ученый Артур Чилингаров, парламентарии и коллеги артиста.

Вячеслав Володин напомнил, что Иосиф Кобзон в 2002 году предлагал себя в качестве заложника в обмен на освобождение детей центра на Дубровке, который был захвачен террористами. Помимо того, он выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, а также поддерживал солдат в Грозном и Каспийске.

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Иосиф Кобзон скончался 30 августа прошлого года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Церемонию прощания с народным артистом СССР, которая проходила в Концертном зале имени Чайковского, посетили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, напоминает сайт «Подмосковье Сегодня».

Иосиф Кобзон был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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