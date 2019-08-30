На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

На Востряковском центральном кладбище состоялась церемония открытия памятника певцу, народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Как пишет РИА Новости, не ней, в частности, присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова, ученый Артур Чилингаров, парламентарии и коллеги артиста.

Вячеслав Володин напомнил, что Иосиф Кобзон в 2002 году предлагал себя в качестве заложника в обмен на освобождение детей центра на Дубровке, который был захвачен террористами. Помимо того, он выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, а также поддерживал солдат в Грозном и Каспийске.