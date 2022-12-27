Памятник экс-главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Москве

Памятник бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в 2021 году, открыли в Москве на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата ведомства, сообщает ТАСС.

Путин присвоил университету пожарной службы МЧС имя Зиничева

На торжественной церемонии присутствовали вдова бывшего министра Наталья Зиничева и нынешний глава министерства Александр Куренков, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента Владимир Мединский.

Автором памятника является Михаил Баскаков.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникиПогибшиеМинистрыМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры