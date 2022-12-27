Памятник экс-главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Москве
Памятник бывшему главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему в 2021 году, открыли в Москве на Кременчугской улице в сквере напротив комплекса зданий центрального аппарата ведомства, сообщает ТАСС.
На торжественной церемонии присутствовали вдова бывшего министра Наталья Зиничева и нынешний глава министерства Александр Куренков, министр обороны Сергей Шойгу, глава Росгвардии Виктор Золотов и помощник президента Владимир Мединский.
Автором памятника является Михаил Баскаков.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.
Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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