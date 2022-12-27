Памятник экс-главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Москве

МСД соединят с трассой «Москва - Казань» в конце 2023 года Строительство двух станций идёт на Солнцевской линии метро В центре поддержки семей мобилизованных выполнено 97% запросов москвичей Востребованность выездных площадок для регистрации брака в Москве выросла на 40% Пробки в Москве достигли 9 баллов