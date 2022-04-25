Путин присвоил университету пожарной службы МЧС имя Зиничева
Университет пожарной службы МЧС в Петербурге получил имя экс-главы ведомства Евгения Зиничева, погибшего в прошлом году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что присвоение образовательному учреждению имени Зиничева позволит увековечить память о нем и его заслугах «в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС».
Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Как сообщалось, сорвался с обрыва, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм.
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